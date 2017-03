Italia pritet të luaj me ekipin më të mirë ndaj Shqipërisë

Italia ndeshjen e radhës në kualifikimet për Kupën e Botës ‘Rusia 2018’ do ta zhvillojë kundër Kombëtares shqiptare në Palermo.

Për këtë ndeshje trajneri Giampiero Ventura do të luaj me formacionin 4-2-4 dhe me lojtarët më të mirë që ka.

Sipas Sky Sports, ky do të jetë formacioni i Italisë: Buffon, Zapacosta, Barzagli, Bonucci, De Siglio, De Rossi, Verratti, Insigne, Candreva, Belotti dhe Imobile.