Serbia synon të forcojë ushtrinë e saj me mjete të reja ushtarake, pasi së fundmi ka blerë disa avionë luftarakë nga Rusia.

Por, së fundmi, gazeta e Beogradit “Blic.rs” në numrin e sotëm të saj shkruan për Forcat e Reagimit të Shpejtë, të cilët do të furnizohen me pajisje moderne ushtarake nga jashtë si dhe me mjetet më moderne për luftë gjatë natës.

Gazeta ka publikuar edhe foto se si do të duken këto forca ushtarake.

Kujtojmë se Serbia po e kundërshton fort krijimin e ushtrisë së Kosovës dhe po bën çmos për parandalimin e formimit të saj.