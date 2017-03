Kompaninë prestigjioze jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon e cila merret me prodhimin e pijeve jo alokoolike, energjike dhe vajit ushqimore Fluidi Rc cola, e ka vizituar zëvendëskryeministri i Qeverise së Kosovës, Ramiz Kelmendi, i cili është gëzuar me ecurinë e gjerë tashme të këtij biznesi familjar.

Ai është pritur nga pronarët e kompanisë lidere të pijeve në vend, të cilët e kanë informuar të dytin e qeverisë lidhur me ecurinë e punës dhe sfidat nëpër të cilat kanë kaluar dhe po kalojnë. Zëvendës kureministri ka vizituar edhe të gjitha repartet prodhuese të fabrikës, ku ka parë nga afër edhe prodhimin, mbushjen dhe distribuimin e pijeve.

Fejzullah Mustafa, pronar i fabrikës Fluidi-Rc cola, tha se prodhojnë shumëlloshmëri të pijeve tashmë të njohura jo vetëm në vend, por edhe në rajon, Evropë e më gjerë ku edhe eksportojmë në shumë shtete.

Kompania është themeluar në shtator të vitit 1994 dhe ka arritur që tashmë të jetë një nga kompanitë kryesore dhe më të mëdha në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit duke prodhuar pije me licenca ndërkombëtare si Rc cola, Red rain, Jafa, Fluidi, Double force e të tjera.

“Ne nuk po ndalemi me investime ku jemi në fazën finale të funksionalizimit të rafinerisë për prodhimin e vajit ushqimor dhe fabrikës për prodhimin e vajit Floil. Këtë investim po e bëjmë pasi që e kemi parë të arsyeshme nevojën”, tha Mustafa.

Investimet kanë nisur vitin e kaluar dhe ato po vazhojnë, ku është bërë ndërtimi i rafinerisë, po ashtu edhe fabrikën e prodhimit të vajit ushqimor, të cilat në gjysmën e muajit prill do të nisë prodhimin dhe plasim në tregun e brendshëm dhe atë ndëkrombëtar.

Ai tregoi se kanë investuar teknologjinë e fundit për prodhim dhe cilësia e vajit do të jetë e lartë dhe synim kanë eksportin edhe në shtete të ndryshme të botës

Fejzullah Mustafa, tha për “Toskanapress”, se kanë disa probleme për të cilat shpreson se njeriu u cili vie nga fusha e biznesit dhe tashmë është zëvendës kryeministër do të favorizoi prodhimin vendës dhe eliminoi barrierat si mungesa e energjisë dhe akciza për lëndën e pare.

“Duhet të rrisim ekonominë vendëse dhe për këtë duhet politika më të mira dhe të cilat duhet përmirësuar sepse do të shtoheshin edhe invetsimet, punësimi dhe rritet buxheti i shtetit”, tha Fejzullah Mustafa.

Zëvendës kryeministri Ramiz Kelmendi, tha se ekonomitë familjare janë shtytësit kryesor të zhvillimit ekonomik dhe krijimit të vendeve të reja të punës. Ekonomitë familjare janë edh emë të qëndrueshme sesa shoqërit aksionare.

“Qeveria e Kosovës janë të përkushtuar për krijimin e një mjedisi më të favorshëm për biznese dhe është duke punuar në përmirësimin e politikave më të mira sidomos të prodhimtarisë”, tha Kelmendi.

Zëvendës kryeministri përgëzoi udhëheqësit e kësaj fabrike për punën e sukseshme që kanë bërë dhe po bëjnë për zhvillimin edhe të vendit, duke I inkurajuar për invetsime dhe suksese të më tutjeshme.

I pyetur nga “Toskanapress”, për heqjen e akcizës për pijet, kërkesë kjo e kahmotshme e tyre, zëvendës kryeministri tha se janë duke punuar në përmirësimin e politikave për bizneset prodhuese ku janë duke u shqyrtuar të gjitha kërkesat e bizneseve dhe janë duke punuar për bërjen e ë politikave më të mira.

Zëvendës kryeminitri ka vizituar edhe fermën e pulave Konsoni e cila merret me rritjen, therrjen dhe shitjen e mishit të freskët të pulave./presheva.com/