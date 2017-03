Ministria e punëve të brendeshme – sektori për situata të jashtëzakonshme – Paralajamërim për qytëtaret.

Eshtë e ndaluar dhezja e zjarrave të hapur në pyll dhe në largesi 200 m në afërsi të pyllit, në veçanti në vendet e caktuara dhe atë në vendet e dukshme të shënuara në pjatim me masat e parapara të mbrojtjes së zjarrit, transmeton presheva.com.

Me këtë rast, nëse nuk zbatoni ligjin atherë do të denoheni me të holla si në vijim: