Kryetari i Partisë demokratike Shqiptare Ragmi Mustafa në një konferencë të drejtpërdrejt për medie ka deklaruar se do të bojkotohen zgjedhjet presidenciale që do të mbahen në Serbi me 2 prill.

“Partia Demokratike do të bojkotoj zgjedhjet presidenciale në Serbi që do të mbahen me 2 prill” ka thënë Mustafa, transmeton presheva.com.

Ai ka thënë se asnjëri nga kandidatët për president nuk ka qenë i interesuar për shqiptarët e Luginës së Preshevës duke thë se mos dalja nuk do të jetë gabim dhe nuk do te shkakotoj dëm./presheva.com/