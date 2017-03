Kryetari i PDSH-së sot në një konferencë është deklaruar për bojkot të zgjedhjeve presidenciale, ndërsa funksioneri i lartë i PVD-së Galip Beqiri në një prononcim për mediet serbe ka thënë se parita e tij ende nuk ka vendos se a do të dalë në zgjedhje.

“PVD nuk ka marrë asnjë vendim rreth zgjedhjeve, andaj edhe nuk është as për zgjedhje as kundër, iu është lënë qytetarëve që vet të vendosin se do të votojnë në zgjedhje apo jo dhe për cilin kandidat ta përkrahin” ka thënë Beqiri, transmeton presheva.com.

Beqiri ka thënë se në një qëndrim të tillë është vendosur edhe pse nga Partia e tij është deputeti në parlamentin e Serbisë dhe ka përkrahë formimin e qeverisë. /presheva.com/