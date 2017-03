Kryetari i KNSH Jonuz Musliu ka ftuar shqiptarët e Luginës së Preshevës që të bojkotojnë zgjedhjet presidenciale në Serbi.

“Ftesa për bojkot nuk i drejtohet vetëm për partinë LPD po të gjithë shqiptarëve, këtë ftesë e kam dërguar unë si kryetar i Këshillit Nacional të Shqiptarëve për shkak të diskriminimit” ka thënë Musliu, transmeton presheva.com.

“Nuk është zgjidh asnjë problem, as mungesa e teksteve mësimore as përdorimi i simboleve po ska as investime” ka thënë Musliu./Presheva.com/