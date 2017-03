E vetmja gjë që ne të gjithë kemi në shtëpitë tona është soda e bukes dhe pjesa më e madhe e saj është përdorur rrallë. A e dinit se përveç funksionit të saj primar soda e bukes mund të bëjë mrekulli me lëkurën tuaj dhe flokët?

Lëkurë

Nga përzierja e sodes se bukes me ujë ju do të merrni një përzierje të mirë për të përballur me problemet ne lëkurë. Kjo përzierje do të çrrënjose të gjitha qelizat e vdekura te lëkurës nga fytyra juaj dhe ajo do të bëjë lëkurën tuaj te duket e jashtëzakonshme.

Flokë

Shto sode buke në shampon tuaj, kur ju jeni duke larë flokët. Kjo përzierje do të evakuojë të gjitha shtresat që janë ruajtur në flokët tuaj. Kjo është veçanërisht e vlefshme që ju të shfrytëzoni një masë të konsiderueshme të produkteve të kujdesit të flokëve.

Kujdesi i kembeve

Ju mund të trajtoni këmbët tuaja te lodhur me sode buke. Perzieni soden e bukes me ujë të nxehtë. Kjo përzierje do të pushojë lëkurën tuaj dhe ju do të ndiheni plotësisht të lirshem. Kjo është e mrekullueshme për pedikyr në shtëpi.

Lythat e padëshiruara

Sipas disa specialistëve përzierja e sodes se buke me lëng limoni mund të përdoret për të çrrënjosur lythat padëshirueshme. Aplikoni këtë përzierje në lythat që duhet të evakuohen. Lini atë derisa ajo të thahet dhe pastaj lani atë me ujë.