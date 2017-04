Marco Verratti insiston se në fund të edicionit do të bisedoj me drejtuesit e skuadrës për të ardhmen

Mesfushori italian, Marco Verratti edhe pse e pranon se p ndjehet mirë për Paris, ai tha se do ta bisedojë të ardhmen e tij në fund të këtij edicioni.

“Kam edhe katër vite kontratë me PSG. Ndjehem mirë në Paris. Sikur çdo vit tjetër, do ta diskutoj me drejtuesit e skuadrës në fund të edicionit dhe do të shohim”, tha Verratti për Le Parisien.

Kujtojmë se mesfushori italian është një nga lojtarët më të kërkuar në Evropë, me Barcelonën, Interin dhe Juventusin si skuadrat favorite për të nënshkruar me të.