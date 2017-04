Napoli dhe Juventus do të luajnë në derbin e kësaj xhiroje në Serie A, ndeshje e cila do të zhvillohet nga ora 20:45

Napoli do të mundohet të shëno fitore në këtë takim për të vazhduar garën e saj për një pozitë që dërgon në Ligën e Kampionëve, ndërsa Juventus në anën tjetër për të vazhduar rrugën drejt titullit.

Napoli pritet të luaj me skuadrën më të mirë, ndërsa Juventus do të ketë disa mungesa për shkak të lëndimeve.