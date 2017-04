Zinedine Zidane dëshiron që Isco të vazhdojë kontratën me Real Madridin

Mesfushori spanjoll Isco, ka shkëlqyer në fitoren e Real Madridit prej 3:0 ndaj Alavesit ku edhe shënoi gol.

Me këtë paraqitje ka mbetur i kënaqur edhe trajneri Zinedine Zidane, i cili ka thënë se dëshiron që 24 vjeçari të vazhdojë kontratën me Realin, pas zërave se do të largohet gjatë verës.

“Dua që Isco ta vazhdojë kontratën. Ai është shumë i rëndësishëm dhe është duke bërë mirë. E vetmja gjë që ai dëshiron është të luajë këtu”, deklaroi Zidane kur u pyet për të ardhmen e spanjollit.