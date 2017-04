Pjestarët e policisë dhe doganierët në vendkalimin kufitar të Preshevës më shumë se 5 kilogram të drogës kanë gjetur tek një shtetas turk, raporton presheva.com.

Pesë paketime me peshë 5.265 gram ishin fshehur në altoparlant që ishte i vendosur në bagazhin e veturës “Golf” me targa të Gjermanisë të cilën po e drejtonte A.C (1978) me shtetësi turke.

Me urdhët të prokurorit ai është mbajtur 48 orë./presheva.com/