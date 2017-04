Në lojën e futbollit çdoherë befasitë janë të mundshme. Pakkush ka menduar që në javën e 26-të të Superligës zvicerane në futboll FC Luzern, do të zhgënjejë në terren të vet mbi 11mijë shikues të tij të tubuar në stadiumin “SWISSPORARENA”.

Kjo skuadër e llogaritur në mesin e skuadrave më të mira të Zvicrës, papritur u gjunjëzua me 0:2 nga FC Lugano e Tiçinos.

Në këtë përballje ka munguar për shkak të një lëndimi sulmuesi i kombëtares shqiptare Armando Sadiku, i cili gjatë këtij sezoni po luan me mjaft sukses në radhët e FC Lugano.

Mungesa e Sadikut të rrezikshëm i bëri optimistë dhe të bindur udhëheqësit e shtabit teknik të FC Luzern se pikët nga ky takim do të shkojnë në arkën e tyre. Mirëpo ata sikur harruan që në radhët e mysafirëve luan Ezgjan Alioski,çdoherë i disponuar për lojë dhe i rrezikshëm për portat kundërshtare.

Pikërisht është Ezgjan Alioski, ai i cili në minutën e 32-të e shërben saktë mesfushorin Mizrachi, e ky me gjuajtje të pandalshme mposht portierin vendës Jonas Omlin.

Kalimi në avantazh me 0:1 i mysafirëve nga shikuesit e Luzern-it u mor i natyrshëm ngase deri në mbarim të këtij takimi kishte gati dhe një orë lojë që rezultati të ndërrojë në të mirë të skuadrës së tyre. Përpjekjet e vendasve për barazim rezultati gjatë 13 minutave të ngelur deri në përfundimin e pjesës së parë të lojës shkuan huq.

Skuadrat në pushimin prej 15 minutave shkuan me rezultatin 0:1 në favor të mysafirëve.

Meqë tiçinezët kishin krijuar këtë epërsi në pjesën e parë të lojës ata në 45 minutat e pjesës së dytë u treguan të vëmendshëm në mbrojtje.

Kohëpaskohe tiçinezët nëpërmjet të ndonjë kundërsulmi atakonin portën e portierit të ri e mjaft perspektivë Jonas Omlin, i cili vitin e kaluar nga FC Le Mont LS i Lozanës,pati kaluar në Luzern.

Lojtari mysafir Ezgjan Alioski i përshtatur njëlloj në të gjitha pozitat e lojës sot tregoi cilësi të rralla prej futbollisti të shkëlqyer.

Ai në minutën 81 e gjënë në pozitë për të shënuar bashkëlojtarin e tij Garlinhos Junihor,dhe pa u hamendur e sherben. E, ai me avancim dy-tre hapa përpara e godet topin furishëm dhe e ngrit rezultatin në 0:2 në dobi të FC Lugano. Kjo epërsi e mysafirëve dekurajon keq lojtarët vendas.

Ata jo vetëm që nuk e gjejnë dot portën kundërshtare por nuk arrin t’i kontrollojnë as ndërhyrjet e tyre ndaj lojtarëve mysafirë.

Arbitri kryesor i kësaj ndeshje Sebastien Pache, ndërpret këto starte të ashpra dhe pakurrfarë ngurrimi me kartonë të verdhë nga radhët e FC Luzern ndëshkon Ricardo Costa, Hekuran Kryeziun, dhe François Affolter.

Nga mysafirët për shkak të një pakujdesi me katron të verdhë në sekondat e fundit të pjesëlojës së parë ndëshkohet Ezgjan Alioski.

Renditja tabelore e këtyre skuadrave mbetet e njëjtë me atë të javës së kaluar.

FC Luzern është i pozicionuar në vendin e katërt me 37 pikë të tubuara. Kurse FC Lugano ka 31 pikë dhe mbanë vendin e gjashtë në tabelë.

Në humbjen e FC.St.Gallen –FC Basel 1893 me rezultatin 0:3 ka munguar sulmuesi i spikatur i të bardhë e gjelbërve Albian Ajeti, i cili ka vuajtur dënimin e dy kartonëve të verdhë.

Ndërkaq tek FC Basel 1893 Kampion i shumëfishtë i Zvicrës, gjatë 90 minutave ka luajtur Taulant Xhaka. Ai edhe kësaj radhe është pëlqyer nga shikuesit me lojën e tij të bukur.

FC Vaduz i Albion Avdijajt edhe pse plotësisht i barabartë me BSC Young Boys të Bernës, ka humbur 3 me 2 në minutat shtesë të lojës.

Me këtë humbje kjo skuadër e ka keqësuar edhe më shumë gjendjen në tabelën e klasifikimit.

Ajo mbetet edhe me tutje e fundit me dy pikë më pak se FC Laussane e Benjamin Kolollit dhe FC Grasshopper i Mergim Brahimit,Alban Pnishit, Nedim Bajramit dhe Arijan Qollakut.

Sot, në stadiumin Pontaise të Lozanës në praninë e mbi 4mijë shikuesve u zhvillua derbi i skuadrave të rrezikuara FC Lausanne –FC Grasshopper, dhe përfundoi pa gola 0 me 0.

FC Sion i vendosur që të zë një nga vendet që çojnë në garat e Ligës evropiane nuk ka lejuar befasi .

Ai me një lojë të cilësisë mesatare ka mundur FC Thun-in 2 me1./albinfo/