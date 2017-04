Promovimi mbahet në ambientet e Televizionit Syri Blue (Syri TV). Bielstrasse 80, 4500 në Solothurn,me 09.04.2017 ( E diel) nëora 15.00.

Nën patronatin e Shoqatës Kulturore të Mërgimtarëve tërnovcas „Jehona“në Zvicër, si dhe me përkrahjetë Institutit Shkencorë Helvetikë të Europës Juglindore në Zvicër dhe me mbështetjen e disa veprimtarëve të dalluar të çështjes kombëtare, Shoqata Humanitare „Lugina e Preshevës», me seli në Gossautë Zvicrës, e promovon monografinë mbi veprimtarinë e saj dhjetë vjeçare me titull «10 vjetpërkombin».

Monografia parapak ditësh u botua nga ShtëpiaBotuese „Rugova Art“, me qendër në Prishtinë, me redaktor, Naim Kelmendi. Mekëtë rast, njoftohen të gjithë bashkatdhetarët e të gjitha trevave shqiptare, që të marrin pjesë në këtë promovim libri të një monografie me 500 faqe, një punë shumë e madhe humanitare e kombëtare, që ka dhënë kjo shoqatë për këto dhjetë vjet me radhë.

Libri është i ndarë në dhjetë kapituj, ku çdo faqe e saj është njëpasuri e veçantë, ngase është punuar me përkushtim, falë kontributit të madh, që kanë dhënë këta veprimtarë në këtëshoqatë, si nga kryesia e kaluar, por edhekjo e tashmja.

Të pranishëm, do të jenë edhe kryesia e SHHLP, si dheautorët e monografisë, Llukman Halili dhe Dashnim Hebibi.

Promovimimbahetmë 09.04.2017, duke filluar nga ora 15:00, në adresën Bielstrasse 80 4500 në Solothurn.

Në fund të promovimit, shtrohet edhe një koktej modest nga SHKMT.

Përinfo: FazliMusliu, kryetari SHHLP, tel: 079 617 15 62 dhe Musa Salihi, kryetari SHKMT, tel: 079 759 11 50. /D.H