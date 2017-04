“Nëse bëhem kryetar më punën e muzikës gjithçka merr fund”, ka thënë Tahiri në “Zona B”.

Ai ka thënë se gara atje do të jetë shumë e fortë, duke përmendur se LDK e PDK atje qëndrojnë shumë mirë.

Kurse ka thënë se nëse nuk do ta fitojë garën për të parin e komunës, politikën nuk do ta lë.

“Vetëm dua të them se nënkryetar i Komunës së Ferizajt nuk do të jem, por me politikë do të merrem, për zgjedhjet e ardhshme”, ka shtuar Tahiri.

Në fund ai ka thënë se do t’i sjell të mira politikës vendore.