Partia Demokratike Shqiptare sonte vazhdoi takimin me anëtarësinë dhe elektoratin e saj në nëndegën e saj më të madhe në territorin e komunës së Preshevës, atë të fshatit Rahovice.

Duke bashkëbiseduar në saje të të gjitha zhvillimeve shoqërore dhe politike në komunën e Preshevës, aktivistët, simpatizuesit si dhe strukturat e nëndegës në fshatin Rahovice shprehen indinjatë dhe shqetësim të madh lidhur me degradimin e funksionimit të pushtetit lokal në komunën e Preshevës i konsoliduar që pas zgjedhjeve të fundit lokale të mbajtura në prill të vitit të kaluar, ku pas rikonsolidimit të pushtetit të ri lokal po vazhdon ky degradim edhe me tutje, tashmë duke i keqpërdorur mandatet e fituara me elektoratin e gjerë të Partisë Demokratike Shqiptare.

Nëndega e PDSH-së së fshatit Rahovicë e indinjuar nga veprimet e këshilltareve të cilët janë zgjedhur nga elektorati i Partisë Demokratike Shqiptare, konsideron se këta individë nuk përfaqësojnë subjektin politik nga i cili janë zgjedhur e aq më pak vullnetin e elektoratit te nëndegës Rahovicë, ngase veprimet e tyre janë bërë kokë më vete dhe pa bekimin dhe mbështetjen e asnjë organi partiak, në këtë rast edhe të nëndegës Rahovicë.

Kryesia e nëndegës së fshatit Rahovicë në përputhje me normat Statutare të Partisë Demokratike Shqiptare në këtë mbledhje i propozoi kryesisë së përgjithshme të Partisë Demokratike Shqiptare që këshilltarëve që vijnë nga kjo nëndegë e të cilët nuk i njohin dhe nuk i binden organeve të subjektit, të i shqiptohet masa e përjashtimit të të qenurit anëtar ne Partinë Demokratike Shqiptare, njëherit kërkoi që të dorëzojnë mandatet e këshilltareve nëndegës e cila i ka propozuar, duke e permbushur të paktën normën morale ndaj elektorit që i ka mbeshtetur.

Edhe në këtë takim u konfirmua se platforma dhe vizioni i Partisë Demokratike Shqiptare mbetet opcioni i vetëm që gëzon mbështetjen më të madhe qytetare në komunën e Preshevës.

Takimet dhe bashkëbisedimet do të vazhdojnë ditët në vazhdim në secilen nëndegë dhe vendbanim në territorin e komunës së Preshevës.