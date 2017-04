Hernández Hernández do të drejtojë El Clasicon e 23 prillit ndërmjet Real Madridit dhe Barcelonës

Gjyqtari Hernández Hernández është caktuar për të drejtuar ndeshjen ndërmjet Real Madridit dhe Barcelonës, e cila do të zhvillohet me 23 prill në Santiago Bernabeu.

Ky gjyqtar kishte drejtuar El Clasicon e vitit të kaluar në Cam Nou, të cilën Reali e fitoi 1:2.

Por, Hernandez më shumë njihet për vendimet e tij skandaloze, ku vitin e kaluar kishte anuluar anuluar një gol të Bale në Camp Nou, kishte ndëshkuar me të kuq Ramosin dhe nuk kishte pranuar një gol të pastër të Luis Suarezit ndaj Betisit.