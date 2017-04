Takimi i sontëm ishte me simpatizuesit dhe anëtarësinë me të zjarrtë të Partisë Demokratike Shqiptare në nëndegen e fshatit Raincë.

Kryesia e nëndegës së PDSH-së në fshatin Raince me entuziazëm kishin pritur këtë mbledhje, për të bashkëbiseduar me kryesinë qendrore të Partisë si dhe liderin e Partisë Demokratike Shqiptare z.Ragmi Mustafa.

Nëndega e fshatit Raincë u falënderua ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare për gjithë punën e bëre ne periudhën e kaluar kohore, ku sot të gjithë qytetarët në këtë vendbanim gëzojnë kushte komode në infrastrukturën rrugore e cila e mbulon tërë fshatin, energji elektrike stabile, objekte publike të mirëfillta e në mënyrë të veçantë për angazhimin e regjistrimit të studentëve në tempujt e dijes në Universitetin e Prishtinës dhe atë të Tiranes, duke i siguruar kështu kuadro që do ti bëjnë ballë gjitha sfidave të kohës.

Në saje të vlerësimit të përgjithshen të rrjedhave të pushtetit lokal dhe situatës politike në Komunën e Preshevës, nendega e fshatit Raincë konsideron se Pushteti lokal i komunës së Preshevës i formuar nga zgjedhjet e fundit lokale e ka humbur sensin e përgjegjësisë dhe ndjeshmërisë ndaj kërkesave të shumta dhe nevojat që kanë qytetarët në këtë vendbanim.

Është ky viti i dytë ku mungojnë investimet në infrastrukturën e përgjithshme, mungojnë subvencionet në bujqësi, vazhdimi i kanalizimeve fekale në lokacione të reja, mbështetja e ekonomisë familjare dhe në shumë segmente të tjera.

Nëndega e PDSH-së në fshatin Raincë shprehë indinjatë të thellë dhe ndjehet e turpëruar nga veprimet e këshilltarit Telat Arifi, i cili po përdorë mandatin e këshilltarit pa mbështetjen dhe bekimin e asnjë organi të subjektit në këtë rast edhe të nëndegës së fshatit Raincë, mandat i fituar me angazhimin e elektoratit të gjere të Partisë Demokratike Shqiptare.

Në këtë mbledhje kryesia e nëndegës së fshatit Raincë në përputhje me Statutin e Partisë Demokratike Shqiptare i propozoi kryesisë së përgjithshme të Partisë Demokratike Shqiptare që këshilltarit Telat Arifi që vjen nga kjo nëndegë dhe i cili është distancuar nga të gjitha organet e PDSH-së, të i shqiptohet masa e përjashtimit i të qenurit anëtar në Partinë Demokratike Shqiptare, njëherit kërkoi që të dorëzojë mandatin e këshilltarit nëndegës e cila e ka propozuar, duke e përmbushur të paktën normën morale ndaj elektorit që e ka mbeshtetur.

Po ashtu nendega e PDSH-së nga fshati Raincë i bënë thirrje edhe të gjithë këshilltarëve të tjerë të zgjedhur me votat e Partisë Demokratike Shqiptare që janë distancuar me organet e subjektit që të dorëzojnë mandatet subjektit nën listën e të cilit kanë marrë mbështetjen .

Edhe në këtë takim u konfirmua se elektorati i Partisë Demokratike Shqiptare është i lidhur ngushtë me Programin dhe vizionin e Partisë Demokratike Shqiptare.

Takimet dhe bashkëbisedimet do të vazhdojnë ditët në vazhdim në nëndegët tjera në territorin e komunës së Preshevës.