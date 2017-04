Nga e premtja e 7 prillit në kufijtë e BE do të aplikohen rregulla të reja të zonës Schengen duke kontrolluar pasagjerët, për të mbrojtur BE-në nga terrorizmi, raporton Reuters.

Shtetasit e vendeve të tjera dhe qytetarët e BE-së do të kontrollohen tërësisht në kufi, rregulla është parashikuar se do të shkaktojë pritje të gjata dhe trauma për udhëtarët.

Shtetet e zonës Schengen kanë filluar t’i paralajmëron qytetarët e tyre për rregullat e reja.