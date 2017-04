Shoqata ,,Mjekët e Luginës” me rastin e Ditës Botërore të shëndetit, 7 prill 2017 ( e premte), organizon:

Aktivitete ditore në Preshevë e Bujanoc nga ora 10

1.Matja e glikemisë( sheqerit) në gjak dhe

2.Matja e tensionit të gjakut.

Në mbramje te “Rozafa” në Bujanoc nga ora 19 mbahen ligjeratat me temat:

1.Depresioni, me ligjerues dr. Fejzulla Nebiu,

2.Diabeti, me ligjerues dr. Ylber Islami.

Ftohen anëtarët e SHML-së, personeli shëndetësor dhe qytetarët e interesuar të marrin pjesë në këto aktivitete. Jeni të mirëseardhur!

Kryetari dhe Bordi drejtues i SHML-së

Dr. Beqir Nuhiu