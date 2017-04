Organizata për Kulturë Fizike në Preshevë në formen e cila ka egzistuar që nga viti 1992 do të shuhet, pasi ishte institucion komunal që nuk i ka plotësuar ligjet mbi vetëadministrimin lokal të Republikës së Serbisë. Kjo organizatë tani do të transformohet në «Qendra Sportive Presheva» si person juridik që do të shfrytëzoj mjetet e buxhetit të Komunës së Preshevës. Rreth OKF-së ka pasur polemika të ndryshme në mes ish partnerëve qeveritarë të APN-së dhe PVD-së. Ndër të tjera kryetari i PVD-së Riza Halimi si dhe njëzëri kryetarja e Komunës Ardita Sinani kanë akuzuar personalisht ish-kryetarin e Komunës Shqiprim Arifi se ka tentuar të mbyllë këtë Organizatë, me çrastë PVD-ja e ka arsyetuar ndryshimin e koalicionit qeverisës. Ndërkaq ish-kryetari i Komunës së Preshevës Arifi në një intervistë dhënë televizonit lokal ka hedhur poshtë akuzat duke informuar se Organizata për Kulturë Fizike në Preshevë në formën që egziston nuk është konform ligjit për vetëadministrim lokal dhe si e tillë është ilegale. Ai ka lënë të hapur për opinionin e gjërë se si do të reformohet ajo, pasi sipas tij ishte ende lëndë debatuese në mes partnerëve qeverisës. Ai ka shtuar se OKF është bastion i punësimit të aktivistëve të PVD-së, ku vetë udhëheqësi i OKF-së, është djali i vëllaut Behlul Nasufit, anëtarë i kryesisë së përgjithshme të PVD-së. Sipas Arifit, përkrahja e talentëve të rinjë duhet të jetë efikase dhe e pavarur nga partitë politike duke shtuar mundësin se klubet sportive në Komunën e Preshevës të ndihmohen edhe drejtëpërdrejtë.

Kryetarja e Komunës së Preshevës duke replikuar ish-kryetarin Arifi ka thënë se mbyllja e OKF-së është edhe një faktor i vendeve të punës pasi në këtë organizat janë të punësuar 10 persona, ndërsa vetëm dy prej tyre vijnë nga rradhat e PVD-së kurse të tjerët vijnë nga pushteti i kaluar, duke aluduar në pushtetin e Ragmi Mustafës.

Aktivitetet e OKF-së janë sportive, kreative dhe kulturore duke siguruar kushte të veçanta për përfshirjen e talenteve e rinjë sportiv dhe duke organizuar gara sportive në Komunën e Preshevës, ndërsa në kuadër të administratës lokale egziston që nga viti 1992 e themeluar atëbotë nga Riza Halimi. Mënyra e funksionimit të kësaj organizate nuk ishte konform ligjit të vetëadministrimit lokal gjegjësishtë ligjin mbi sportin, madje ka aktivizuar ministrinë përkatëse të urdhërojë zyrtarët komunalë të shuhet OKF-ja.

Përfaqësues të lidhjeve të sporteve të Serbisë kanë takuar javë më parë kryetarën Sinani ku kanë shprehur paknaqësinë me mos përkrahjen e sportisteve nga ana e OKF-së gjegjësisht të Komunës gjerë më tani. Gjithashtu Shkolla e Futbollit "KF Lugina" që është e suksesshme në përkrahjen e talentëve preshevarë në futboll, kanë bërë të ditur në emisionin emetuar në RTV21 se nuk janë të përkrahur nga Komuna e Preshevës. KF "Lugina" garon në ligën rajonale të rrethit të Pqinjes.