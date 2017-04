Partia Demokratike Shqiptare takimin me anëtarësinë dhe elektoratin e saj e mbajti në nëndegën nr. 6 të saj në qytetin e Preshevës.

Edhe kjo mbledhje është në kuadër të sesionit të takimeve dhe bashkëbisedimeve të strukturave qendrore të subjektit me organet e nëndegëve, aktivistët dhe simpatizuesit e Partisë Demokratike Shqiptare.

Me të pranishmit u diskutua mbi situatën aktuale politike në komunën e Preshevës, funksionimin e pushtetit lokal si dhe veprimet dhe sjelljen e këshilltareve të Kuvendit Komunal që janë distancuar nga Partia Demokratike Shqiptare.

Duke bashkëbiseduar në saje të të gjitha zhvillimeve shoqërore dhe politike në komunën e Preshevës, aktivistët, simpatizuesit si dhe strukturat e nëndegës nr. 6 në Preshevë, shprehen shqetësim të madh lidhur me mosfunksionimin e pushtetit lokal në komunën e Preshevës i dalur nga zgjedhjet e fundit lokale të mbajtura në prill të vitit të kaluar nga i cili shumë sfera u paralizuan.

Pas ndryshimeve të pushtetit të ri lokal në muajin e kaluar, me përbërjen e të cilit po udhëheq me pushtetin lokal pothuajse në mënyrë absolute subjekti i tretë politik i dalur nga zgjedhjet lokale PVD me grupin e këshilltarëve BDL-UDSH i mundësuar nga këshilltarët e distancuar nga Partia Demokratike Shqiptare të cilët emëruan familjarët të tyre në ekzekutivin e komunës duke U bërë shërbyes dhe dekor të Partisë për Veprim Demokratik , u vlerësua se kemi të bëjmë me pushtet të pa aftë, pa program dhe vizion zhvillimorë, që po vazhdon me ngecje në të gjitha sferat e jetës dhe se është i prirur të dështoj, nga se është formuar mbi bazën e interesave të ngushta të Këshilltarëve komunal, në dëm të interesit të përgjithshëm të qytetarëve në komunën e Preshevës.

Nendega nr. 6 e PDSH-së është e zhgënjyer me veprimet e këshilltarit Reshat Neziri, të cilin kjo nëndegë për shumë mandate rresht e ka propozuar për këshilltar në Kuvendin Komunal, i cili ka bartur funksione të shumta publike në komunën e Preshevës dhe i cili po vepron si individë, duke harruar se është zgjedhur jo si këshilltar i pavarur por me mbështetjen dhe angazhimin e votuesve të nëndegës dhe elektoratit të gjërë nën ombrellën e Partisë Demokratike Shqiptare, veprime këto që e dëmtojnë rëndë imazhin e Partisë Demokratike Shqiptare.

Nendega nr. 6 e PDSH-së pas diskutimeve të shumta në përputhje me normat Statutare të Partisë Demokratike Shqiptare dhe jo me diferencime, në këtë mbledhje në mënyrë unanime dhe me votim të hapur i propozoi kryesisë së përgjithshme të Partisë Demokratike Shqiptare që këshilltarit Reshat Neziri që vjen nga kjo nëndege, të i shqiptohet masa e përjashtimit të të qenurit anëtar në Partinë Demokratike Shqiptare, njëherit kërkoi që të dorëzojë mandatin e këshilltarit nëndegës e cila e ka propozuar, duke e përmbushur të paktën normën morale ndaj nëndegës dhe elektorit të gjërë të Partisë Demokratike Shqiptare që e ka mbeshtetur me vite të tëra.

Edhe sonte u konfirmua se Partia Demokratike Shqiptare është e pathyeshme dhe se gëzon mbështetjen më të madhe qytetare në komunën e Preshevës.

Takimet dhe bashkëbisedimet do të vazhdojnë edhe me nëndegët e vendbanimeve tjera të komunës së Preshevës, njofton kryesia e PDSh.