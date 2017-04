Presidenti i Turqisë, Recep Taip Erdogan ka pritur në një takim babanë e dy fëmijëve që u vranë në sulmin me armë kimike në Siri.

Menjëherë pas sulmit me armë kimike Yusuf Abdulhamid me dy fëmijët e tij binjakë, Aya dhe Ahmed, në krahë, u nis drejt një spitali në Turqi, por ata vdiqën pa hyrë në territorin turk.