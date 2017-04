Takimin e radhës Partia Demokratike Shqiptare e kishte me strukturat e nëndegës nr. 8 dhe nr. 9 në Preshevë, ku prezent ishte një numër i madh i aktivistëve dhe simpatizueseve të PDSH-së.

Takimet e përbashkëta në mes të strukturave qendrore dhe nëndegëve është në kuadër të sesionit të takimeve dhe bashkëbisedimeve, duke e shqyrtuar dhe diskutuar gjendjet në nëndegë, veprimet dhe sjelljen e këshilltareve të Kuvendit Komunal që janë distancuar nga të gjitha organet e Partisë Demokratike Shqiptare si dhe zhvillimet lidhur me funksionim e pushtetit lokal të Komunës së Preshevës.

Në mbledhjen e mbajtur me nëndegën nr. 8, duke e shqyrtuar gjendjen në kuadër të nëndegës e sidomos veprimet e Këshilltarit Bekim Kurtishi, të cilit kjo nëndegë e kishte propozuar si kandidat për këshilltar, ku falë votave të elektorit të nëndegës si dhe elektorit të gjerë të Partisë Demokratike Shqiptare është zgjedhur këshilltar në Kuvendin Komunal dhe i cili pa bekimin e asnjërit nga organet e partisë në këtë rast edhe të nëndegës e përdorë mandatin e këshilltarit për interesa personale, njëzëri të gjithë pjesëmarrësit e dënuan rëndë veprimin e tij dhe unanimisht propozuan dhe votuan për përjashtimin e të qenurit anëtar në Partinë Demokratike Shqiptare dorëzojë mandatin e këshilltarit.

Nëndega nr. 9 e PDSH-së si njëra nga bastionet e PDSH-së të qytetit të Preshevës, në përbërje të shumtë të anëtarëve, simpatizueseve dhe aktivistëve, duke shqyrtuar gjendjen në nëndegë e cila në përbërjen e Kuvendit komunal për herën e katërt kishte propozuar Avni Nuhiun i cili në përbërjen e kaluar ishte zv. Kryetar i Kuvendit komunal dhe në të kaluarën kishte bartur funksione publike, të gjitha këto të mundësuara nga Partia Demokratike Shqiptare, e dënuan rëndë veprimin e pamatur të këshilltarit Avni Nuhiu dhe ndjehen të tradhëtuar lidhur me shfrytëzimin e mandatit të këshilltarit në Kuvendin Komunal të komunës së Preshevës të fituar me votat e Partisë Demokratike Shqiptare, pa miratimin e asnjërit nga organet e PDSH-së, në këtë rast edhe pa konsultimin dhe miratimin e nëndegës që më vite të tëra e kishin mbështetur, duke dëmtuar rëndë imazhin e nëndegës dhe Partisë Demokratike Shqiptare.

Kryesia e nëndegës me përbërje të zgjeruar të anëtarëve dhe aktivistëve të saj, me VOTIM të hapur në përputhje me normat Statutare të partisë, propozuan që Avni Nuhiut kryesia qendrore e partisë të i shqiptoj masën e përjashtimit nga anëtarësia e Partisë dhe njëherit kërkuan që ti dorëzojë mandatin e këshilltarit Partisë Demokratike Shqiptare.

Edhe në këto takime lidhur me funksionim e pushtetit lokal, u vlerësua se kemi të bëjmë me pushtet të pa aftë, pa program dhe vizion zhvillimor, që po vazhdon me ngecje në të gjitha sferat e jetës dhe se është i prirur të dështoj, nga se është formuar pa vullnetin e qytetarëve, por mbi bazën e interesave të ngushta të Këshilltarëve komunal dhe në dëm të interesit të përgjithshëm të qytetarëve në komunën e Preshevës.

Edhe sonte u konfirmua se Partia Demokratike Shqiptare është e pathyeshme dhe se është shpresa e vetme që mund të ndryshojë këtë gjendje të mjerueshme të pushtetit lokal në komunën e Preshevës

Takimet dhe bashkëbisedimet do të vazhdojnë edhe me nëndegët e vendbanimeve tjera të komunës së Preshevës.