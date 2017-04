Barcelona ka të rrezikuar Neymar për El Classico kundër Real Madridi, i cili mbrëmë u ndëshkua me të kuq pas dy kartonëve të verdhë në humbjen 2:0 ndaj Malagas dhe mund të dënohet me dy ndeshje, pasi duartrokiti vendimin e gjyqtarit Gil Manzano.

Sipas rregullave asnjëri nga lojtarët nuk duhet ti drejtohet referit me mos rrespekt, ndërsa sanksionet për këtë mund të jenë dy loja deri në një muaj mos lojë.

Vendimi për Neymar do të merret këtë të mërkurë.