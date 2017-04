Pas Raphael Varane, i cili do të jetë jashtë fushave deri në fund të këtij muaji, është lënduar edhe Pepe – për të cilin raportohet se ka përfunduar sezoni. Tani, në raste emergjente, duket se Casemiro do të jetë “jokeri” i Zidanit.

Kanë filluar telashet për trajnerin, Zinedine Zidane, pikërisht në pjesën më të rëndësishme të sezonit.

Pas mbrojtësit francez, Raphael Varane, i cili do të jetë jashtë fushave deri në fund të këtij muaji, është lënduar edhe mbrojtësi portugez, Pepe, për të cilin raportohet se ka përfunduar sezoni.

Pepe u lëndua në sfidën ndaj Atletico Madridit e zhvilluar në “Santiago Bernabeu”, e cila përfundoi 1:1.

Portugezi u lëndua nga bashkëlojtari, Toni Kroos, që ia theu dy brinjë – lëndim ky që do ta mbajë jashtë fushave për pjesën e mbetur të sezonit.

Kjo do të thotë se tani Reali ka mbetur me dy qendërmbrojtës klasik, kapitenin Sergio Ramos dhe spanjollin e akademisë, Nacho Fernandez.

Por, edhe këtë dy lojtarë janë një problem për trajnerin e Real Madridit.

Sergio Ramos, është vetëm një karton larg suspendimit në Ligën e Kampionëve, çka do të thotë se nëse ndëshkohet në “Alianz Arena” ndaj Byaern Munich, ai nuk luan në sfidën e kthimit në “Santiago Bernabeu”.

Me këtë rast, Real Madridi do të mbeste vetëm me një qendërmbrojtës klasik, Nachon, lojtar që nuk është titullar, madje është zëvendësues i zëvendësuesve, asnjëherë nuk luan para Pepe, Varane e Ramos.

E njëjta situatë qëndron në Ligë. Nëse Nacho ndëshkohet me të verdhë ndaj Gijonit, ai humb sfidën e “El Clasicos” dhe Reali do të shkonte në ndeshjen ndaj Barcelonës me Ramosin si qendërmbrojtësin e vetëm klasik – kjo do të thotë se dy lojtarët duhet të kenë shumë kujdes, pasi mund ta fusin në telashe Zidanen.

Megjithatë, Zidane ka edhe planin B, ai është Casemiro, i cili njihet si një lojtar i fuqishëm. Braziliani duket të jetë “joker” për trajnerin francez.

Ai këtë edicion ka luajtur një ndeshje si qendërmbrojtës dhe në rastin më të keq, Zidane mund të tentojë ta luajë me të sërish në atë pozitë, duke i lënë kështu vend në mesfushë Iscos, Kovacicit apo James Rodriguezit.

Mbetet të shihet se si do të veprojnë dy mbrojtësit, që nga tani duhet të jenë maksimalisht të kujdesshëm, pasi Pepe e Varane nuk do të jenë të gatshëm për një kohë dhe sezoni po shkon drejt fundit.