Takimin e radhës Partia Demokratike Shqiptare e kishte me nëndegët e saja në f.Tërrnavë dhe strukturat e nëndegës nga fshati Norçë.

Në fshatin Terrnavë mbledhjen e hapi kryetari i nëndegës njëherit edhe anëtar i Kryesisë së Partisë z. Xhelal Arifi, ku si pikë të veçantë të rendit të ditës kishte propozuar shqyrtimin e situatës politike në nëndegën e PDSH-së në f.Tërrnavë dhe në përgjithësi në Partinë Demokratike Shqiptare.

Të pranishmëve iu drejtua me një fjalim edhe kryetarja e Forumit të Gruas znj. Albiona Ibrahimi, duke i inkurajuar strukturat, anëtarësinë dhe aktivistët e nëndegës që edhe me fuqishëm të mbështesin programin dhe vizionin e Partisë Demokratike Shqiptare.

Të pranishmit i përshëndeti edhe kryetari i PDSH-së z. Ragmi Mustafa, ku në mënyrë kronologjike dhe të detajuar i njoftoi për rrjedhat në kuadër të Partisë Demokratike Shqiptare por edhe mbi funksionimin e pushtetit lokal.

Lidhur me gjendjen në nëndegë e veçanërisht me veprimin e këshilltarës Teuta Rexhepi e cila ka qenë e propozuar nga kjo nëndegë, e që e njëjta kishte përfaqësuar nëndegën si delegate në Kuvendin e VI-të zgjedhor të PDSH-së, nga i cili Kuvend arriti të zgjedhet edhe në Këshillin Qendrore të Partisë, kryesia e nëndegës bashkë me anëtarët tjerë si dhe aktivistët, shprehi revoltë të thellë me abuzimin e mandatit nga ana 3 këshilltarës, duke e zgjedhur bashkëshortin e vet Bekim Rexhepi në Këshillin Komunal si organ ekzekutiv i Komunës.

Nëndega e PDSH-së distancohet dhe e dënon rëndë këtë veprim individual të këshilltares Teuta Rexhepi, ndërsa në përputhje me normat Statutare të Partisë, njëzëri VOTUAN që të përjashtohet nga Partia Demokratike Shqiptare sepse ka dëmtuar rëndë imazhin e nëndegës si dhe gjithë subjektit politik në të njëjtën kohë i bëjnë thirrje që të dorëzojë mandatin e këshilltares.

Nëndega e PDSH-së nga f. Norçë mbledhjen e mbajti në selinë e Partisë, ku kryesia e nëndegës shqyrtoi situatën në nëndegë, konkretisht veprimin e këshilltares Arbenita Ibishi, të cilën kjo nëndegë e kishin propozuar për ti përfaqësuar në Kuvendin Komunal të komunës së Preshevës.

Pas diskutimeve të shumta, kryesia e nëndegës e dënoi ashpër keqpërdorimin e mandatit të këshilltares Arbenita Ibishi e cila e cila pa fije turpi duke abuzuar këtë mandat zgjedh bashkëshortin e saj Arif Ibishi si anëtar në Këshillin komunal të komunës së Preshevës, ku kjo dukuri asnjëherë në historinë e Kuvendit komunal nuk ka ndodhur.

Edhe nëndega e fshatit Norçë kërkuan që të zbatohen normat Statutare të Partisë, ku VOTUAN për përjashtimin e Arbenita Ibishit nga anëtarësia e subjektit, po ashtu kërkuan që të dorëzojë mandatin e këshilltares, sepse me këto veprime ka dëmtuar rëndë imazhin e subjektit, ka rrënuar autoritetin dhe interesat e partisë dhe nuk përfaqëson elektoratin e Partisë Demokratike Shqiptare në këtë rast edhe të nëndegës nga është propozuar.

Që të dy Nëndegët e Partisë Demokratike Shqiptare, ajo në f.Tërrnavë dhe Norçë, shfaqen gatishmëri të plotë të angazhimit dhe mobilizimit edhe me të fuqishëm në kuadër të subjektit, ngase e shohin si shpresë të vetme për të dalur nga kjo krizë politike që po mbretëron në komunën e Preshevës pas përfundimit të zgjedhjeve lokale të mbajtura në prill të vitit të kaluar.

Takimet dhe bashkebisedimet me nëndegët tjera do vazhdojnë gjatë kësaj dhe javës tjetër, njofton PDSh për medie.