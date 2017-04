Gianluigi Buffon ka thënë se Juventus do të luaj për fitore ndaj Barcelonës

Portieri i Juventusit, Gianluigi Buffon ka thënë se ata nuk do të dozohen përballë Barcelonës.

Ai tha se skuadra e tij do të luaj me vetëbesim dhe do të synojnë fitore.

“Ne nuk do të jemi viktimë e Barcelonës. Do të luajmë me kurajo dhe do të tregojmë anën tonë më të mirë. Duam fitore”, tha Buffon gjatë konferencës për media.