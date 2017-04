Neymar është dënuar me tre ndeshje mos lojë për shkak të kartonit të kuq që kishte marrë në ndeshjen ndaj Malagas, çka do të thotë se do të mungojë në El Clasico ndaj Real Madridit

Komiteti Disiplinor i La Ligas ka dënuar me tre ndeshje mos lojë Neymarin, për shkak të dy kartonëve të verdhë dhe duartrokitjes ndaj gjyqtarit të katërt.

Meymar është ndëshkuar me vetëm një ndeshje për karton të kuq, ndërsa dy për duartroiktje ironike.

Braziliani kështu nuk do të mund të luaj në El Clasico ndaj Real Madridit, që do të zhvillohet me 23 prill në Santiago Bernabeu.