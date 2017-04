Kryetarja e Preshevës, znj.Ardita Sinani, në një takim trepalësh mirëpriti përfaqesuesit e kompanisë “Metalka Majur” nga Jagodina dhe përfaqësuesit e SH.P.K. “Vision Group 21 Abania” nga Republika e Shqipërisë për ta nënshkruar kontratën per hapjen e fabrikes «Metalka Majur» në Preshevë, përcjell presheva.com.

Marrëveshja u nënshkrua në mes të Drejtorit të ndërmarrjes “Majurka” dhe Kryetarit të Odës ekonomike shqiptaro-serbe Vladimir Cuka.

Në lajmet e publikuara në emisionin satiriko-investigativ “Stop” të televizionit shqiptar KLAN, transmeton persheva.com, rreth pronarit të kompanisë “Vision Grup Albania” dhe pronarit Vladimir Cuka në 14 dhjetor të vitit 2016, shihet mashtrimi i pronarit Vladimir Cuko.

Me këtë rast, i riu 23 – vjeçar Amarildo Rushani është invalid. Ai i është drejtuar emisionit investigativ “STOP”, për të treguar historinë e një mashtrimi me fatkeqësinë e tij.

VIDEO:

Vladimir Cuka është prezantuar si President i Dhomës së Tregtisë Shqipëri – Serbi, duke i marrë 7 mijë euro në këmbim të një medikamenti që gjendej në Serbi, që do ta ngrinte në këmbë Amarildon.

Por familjarët e tij tregojnë se, nga ai moment që i mori paratë fëmiut invalit Vladimir Cuka u zhduk. Nga një kërkim i “STOP” rezulton se Cuka ka qenë vërtet i lidhur me Dhomën e Tregtisë Shqipëri – Serbi, por në Ambasadën e Beogradit në Tiranë, sot të thonë se nuk e njohin këtë person. Të njëjtën përgjigje japin edhe në Dhomën e Tregtisë Shqipëri – Serbi.

Nëna e Amarildo tregon për “STOP”, sesi u takua djali i saj me Vladimir Cukën.

Erveshe Rushani: “Djali më merr në telefon dhe më tha; mami më duhen disa lekë pasi më ka dalë ilaçi i sëmundjes time. E pyeta djalin si u njohe dhe ai më thotë për emrin e Vladimir Cukës. Ai i kishte kërkuar 7 mijë euro për të shëruar sëmundjen. Erdhi në shtëpi dhe u prezantua si Presidentit i Dhomës Serbi – Shqipëri. Na tha se ka një mik në Serbi, i cili do shëronte sëmundjen e djalit. Na kërkoi 7 mijë euro, pasi nëna bën çdo gjë për fëmijën. Më pas na i preu lidhjet, djalit i bëri bllok mua ma fiku telefonin. Kjo gjë na ka shkatërruar, mbyllja e telefonit. Jam shumë e lodhur nga jeta, me dy invalidë, vajzën e kam të divorcuar. Mua që 37 -vjeç më është shkatërruar jeta. Më shumë keq më vjen që i tha djalit se do shërohesh dhe tani është zhdukur. Vladimiri për mua është një mashtrues ordiner.

Vladimir Cuka është regjistruar në Gjykatë si President i Dhomës Tregtare Shqipëri – Serbi, por Ambasada Serbe dhe titullarë të tjerë nuk e njohin si përfaqësues.

Në këtë pikë ekziston një ngërç, për aq kohë sa e ka regjistruar Gjykata. Megjithatë çdo njeri mund të bëjë një Dhomë Tregtare.

Gazetari i “STOP” pyeti edhe Koordinatorin e Dhomës së Tregtisë Shqipëri – Serbi, nëse Vladimir Cuka është Presidenti, por ata njohin si kryetar Isuf Ferrën dhe nuk e kanë dëgjuar asnjëherë emrin e Vladimirit.

Nga ana tjetër, marrëveshja e arritur ndërmjet përfaqësuesve të komunës, si kryetarja Ardita Sinani dhe ushtrues detyre të zëvendës kryetares së komunës Xhelal Mehmeti është nënshkruar në një marrëveshje kontrate në gjuhën angleze, në të cilën thuhet se investuesi në një afat të shkurtë duhet të paguaj 1.700.000 euro.

Po ashtu, presheva.com dje ka publikuar borxhet e kompanisë Metalka Majur, bllokadë të llogarisë bankare për borxhe në vlerë prej 5.259.800,oo dinarë./presheva.com/