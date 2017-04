Arsenal ka nisur bisedimet me trajnerin Massimiliano Allegri

Skuadra angleze ka filluar bisedimet me trajnerin e Juventusit, Massimiliano Allegri, i cili shihet si zëvendësues i Arsene Wenger, shkruan The Sun.

Arsenal ende nuk ka vendosur për trajnerin e ri, por Allegri mbetet favoriti kryesor, kur dihet se kontrata e Wengerit skadon gjatë kësaj vere.

Problem për Arsenalin do të jetë dëshira e Allegrit, i cili shumë herë ka thënë se dëshiron të qëndrojë në Juventus.