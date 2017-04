Në seancën së sotme të Kuvendit Komunal të Preshevës para këshilltarëve instuticionet kanë dhënë raport finansiar.

Në fund të seancës së sotshme, shefi i puntorëve të Moravicës ka ardhur që të marrë pjesë në seancë për ti treguar këshilltarëve dhe drejtuesve të pushtetit lokal se puntorët e Ndërmarrjes Publike “Moravica” njëzëri kanë marrë vendim se nëse shkarkohet drejtori i tanishëm Gazmend Aliu nga pozita, ata do të ngrisin zërin e tyre me protesta dhe do të hynë në grevë.

Puntorët e Moravicës kanë shprehë vullnetin dhe përgjegjësinë e tyre që të kjo ndërrmarje publike me hapa të mëdhenj janë duke e revitalizuar qytetin e Preshevës, si me heqjen e mbeturinave dhe pastrimin e qytetit ndërsa presin që së shpejt të presin dhe furnizimin edhe më të mirë me ujë. /presheva.com/