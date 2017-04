Kryesia e përgjithshme e Partisë Demokratike Shqiptare në mbledhjen e vet të mbajtur më, 10.04.2017 shqyrtoi situatën kaotike të krijuar në Kuvendin Komunal të komunës së Preshevës dhe pas diskutimeve të pjesëmarrësve, solli këtë:

MORATORIUM

për ndërprerjen e pjesmarrjes së këshilltarëve të PDSH-së në seancat e Kuvendit Komunal

Partia Demokratike Shqiptare konsideron se përbërja shumicës së re në Kuvendin Komunal të Komunës së Preshevës, punën po e zhvillon me shkelje drastike të Statutit, Rregullores së punës së Kuvendit, ku kulmi i degradimit ka arritur me ushtrimin e mandateve nën rrethana të konfliktit të interesit.

Arsyetim

– Kjo shumicë e re në Kuvendin Komunal të Komunës së Preshevës e përfaqësuar nga këshilltarët, nuk është vullnet i shprehur i qytetarëve ndaj platformave zgjedhore të ofruara nga subjektet politike në zgjedhjet e prillit 2016;

– Propozime arbitrare të kryetares së komunes, të proceduara nga kryesuesi i Kuvendit lidhur me zgjedhje e emërime në Pushtetin Lokal në kundërshtim me Rregulloren, Statutin dhe Ligjin, duke lejuar perfshirje në konflikt të interesit;

– Mospërfundimi i seancës së parë për një muaj të plotë, ku si pikë e rendit të ditës ishte zgjedhja e organeve ekzekutive të komunës;

-thirrja e keshilltareve në emër të grupit të keshilltarëve të PDSH-së edhe pse nuk i takojnë këtij subjekti politik;

Kërkesat

1. Të përfundohet seanca e parë e nisur 10 mars 2017, ku si pikë e rendit të ditës ishte zgjedhja e organeve ekzekutive të komunës, kryetarit të komunës, zëvendës kryetarit te komunës dhe këshillit komunal;

2. Të sigurohen kushte dhe ligjshmëri në punën e seancave te Kuvendit Komunal në përputhjue me Rregulloren, Statutin dhe Ligjin;

3. Të nderpriten zgjedhjet dhe emrimet në seanca të Kuvendit Komunal me propozime arbitrare nga kryetarja e komunes qe bien ndesh me Rregulloren, Statutin e Komunës si dhe Ligjin e pushtetit local;

4. Të shkarkohen anëtarët e Këshillit Komunal që kanë konflikt interesi me keshilltaret e kuvendit komunal;

5. Te konstatohet ndërpreja e mandatit gjithë atyre këshilltarëve të Kuvendit Komunal që kanë pasur ose që kanë kontratë pune me Adminitratën Komunale Preshevë;

6. Të ndërpritet keqpërdorimi i mandateve të keshilltarëve dhe mos të përdoret emërtimi i PDSH-së nga këshilltaret që tanimë janë të perjashtuar nga subjekti politik PDSH;

7. Të dorezojnë mandatet e këshilltareve ,të gjithë këshilltarët qe nuk u binden qëndrimeve e vendimeve të PDSH-së e që kanë mandatin nga lista zgjedhore e PDSH-së;

Gjatë kohëzgjatjes së këtij Moratoriumi, Partia Demokratike Shqiptare punën e Kuvendit Komunal si dhe organeve tjera të pushtetit lokal do ta paraqes përmes qëndrimeve dhe vlerësimeve të saja në konferenca për shtyp, emisione televizive dhe bashkëbisedimeve të drejtëpërdrejta me elektoratin e saj si dhe qytetarët e komunës së Preshevës, njofton PDSH për media./presheva.com/