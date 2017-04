Nëse vetura është e regjistruar jashtë shtetit dhe në Serbi e vozit një person me shtetësi të Serbisë, kryhet kundërvajtje doganore dhe vetura konfiskohet përgjithmonë. Ligji nuk bën dallim kur bëhet fjalë edhe për veturat e përdorura që eksportohen me të ashtuquajturat “coll tabela”, percjell presheva.com.

Nëse psh merrni ta provoni një veturë me targa të huaja nëpër ndonjë rrugë të Preshevës dhe në ato momente po ju ndalon policia. Ju në atë moment mbeteni pa veturë dhe do të gjobiteni me të holla.

Andaj mos harroni, shtetas i Serbisë nuk guxon në asnjë mënyrë të vozit veturë të regjistruar jashtë shtetit.

Atherë, kush guxon të vozitë?

Shtetasit e huaj po edhe shtetasit e Serbisë që jetojnë jashtë shtetit (atje punojnë, studiojnë apo kanë qëndrim të përkohshëm të lejuar) mund të vijnë në Serbi me veturë të regjistruar jashtë dhe ta përdorin atë deri sa të qëndrojnë në Serbi si punë, pushim, vizita dhe të ngjajshme.

Mirëpo, vetura nuk ka të drejtrë të qëndroj më gjatë se 3 muaj.

Veturën ka të drejtë ta vozit edhe familja e ngushtë, si prindërit, fmijët./presheva.com/