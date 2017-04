Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Daçiç i është përgjigjur deklaratave të kryeministrit Shqiptar, Edi Rama për bashkimin e vendit tonë me Kosovën. Daçiç tha se deklarata e Ramës për Shqipërinë e Madhe paraqet kërcënim për rajonin, por edhe për Europën.

“Çfarë do të ndodhte nëse Vuçiç kërkon krijimin e Serbisë dhe Republikës së Serbisë nëse nuk hyjmë në BE? Jam i sigurt se të gjithë do të dëgjonim akuza ndaj Serbisë”, u shpreh ministri Daçiç.

Ndërsa më tej ai kritikoi Bashkimin Europian, Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë e Madhe për mosdënimin e deklaratave të Ramës.

“Deri kur do të heshtni kur dikush kërcënon Serbinë? Apo heshtja është pjesë e miratimit?”, pyet Daçiç në reagimin e tij.