Barcelona dhe Juventus do të përballen sonte në Camp Nou, nga ora 20:45, në kuadër të ndeshjes së kthimit të çerekfinales së Ligës së Kampionëve.

Lideri i Sierie A në këtë takim do të hyjë me epërsi prej 3:0 nga ndeshja e parë, por ekipi i Luis Enriqeus do të tentoj ta rikthej ndeshjes siç bëri ndaj PSG-së.

Këto janë formacionet e mundshme të të dy skuadrave, të publikuara nga e përditshmja sportive katallane, Sport.