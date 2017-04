Pjestarët e ministrisë së punëve të brendshme në Beograd në tre aksione të ndara kanë konfiskuar drogë, armë dhe vetura duke arrestuar 9 persona, percjell presheva.com.

Policët kanë konfiskuar 60 kilogram marihuanë, 400 gram amfitaminë, kokainë si dhe aparaturë për paketim të drogave, 2 pistoleta me municion dhe 2 vetura.

Sipas policisë kjo drogë kap vlerën 62 milionë euro.

Në aksionin e parë është arrestuar grupa 5 antarëshe nga Shqipëria dhe Serbia për të cilët dyshohet se për një periudhë të gjatë kanë organizuar transport të drogës nga tregu i Shqipërisë në Beograd.

Pas transportimit të drogës përtej kufirit dhe transportit deri në Beograd janë arrestuar shtetasit Shqiptar P.B (44) dhe E.H (37) me blerësit B.S (37) nga Beogradi dhe J.J (26) nga Lipjani, ndërsa vozitësi A.D (43) nga shqipëria është arrestuar gjatë transportimit të marihuanës.

Policia në veturën “Shkoda Octavia” me targa të Kroacisë ka gjetur 60 paketime me 58.842 gram mariguanë deri sa në tek personat e tjerë ka gjetë dy pistoleta me municion, amfetaminë dhe 2.78 gram kokainë./presheva.com/