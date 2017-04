Këngëtari i popullarizuar preshevar Arian Agushi i njohur si Gold Ag në emisionin e First Channel “Përallë me Tupan” ka folë edhe për politikë.

Në pyetjen e drejtuesit të emisionit Valon Malokut, se nëse ai merr pjesë në zgjedhjet lokale a do të merr vota në Preshevë, Gold Ag ka thënë se ai do të merr shumë vota, po çfarë të bëj pastaj me ato vota, pasi ai nuk e ka ndërmend të merret me politikë.

Ndërsa në pyetjen e drejtuesit të emisionit se a është me ish kryetarin Shqiprim Arifin apo me atë të tanishmin Ardit Sinanin, Arian Agushi ka thënë se përkrah Shqiprimin.

“Me Shqiprimin” ka thënë shkurt Gold AG, për të cilin ka thënë se e ka përkrahë prej fillimit.

“Më ka ardhë mirë që ka ardhë një frymë e re në Preshevë dhe ka pasë nevojë” ka shtuar ai.

Shikojeni videon: