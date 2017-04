Zinedine Zidane, trajneri i Real Madridit, ka paralajmëruar se Cristiano Ronaldo do ta bëjë një ndeshje të madhe ndaj Barcelonës

“Ronaldo? Fizikisht dhe mentalisht është i gatshëm për të bërë një lojë e madhe, si gjithë të tjerët. Ne gjithmonë flasim për Cristianon në ngjarje të mëdha”, ka deklaruar Zidane në konferencën për media, përcjell Express.

“Ai gjithmonë ka treguar vetën si të martën ndaj Bayernit dhe ndoshta edhe nesër do të tregojnë të njëjtën formë. Kjo është një lojë e madhe futbolli, unë nuk do të jemi aktori kryesor, unë do të jem vetëm një spektator”, ka theksuar ai.