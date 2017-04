“U dëbuam dhunshëm gjatë konfliktit të armatosur më 23 Qershor 1999-të, mbi 11.000 kryefamiljarë nga fshatrat e malësisë së Bujanocit. Nuk u mirëpritëm nga qeveria e përkohshme as me një kilogram miell si refugjatë që ishim. Qeveria e Kosovës i kishte problemet e sapodala nga lufta”, kështu shprehet Fikri Mehmeti, zëdhënës i Lëvizje Qytetare Vatra, me seli në Gjilan.

Sipas tij Serbia ua mohoi shtetësinë, ua pasivizoi dokumentet e identifikimit, dhe edhe sot ndodh një gjë e tillë, mirëpo, sipas tij në Kosovë, tani e 18 vite nuk u jepet madje as leje-qëndrim.

“Dhe jo pse ne nuk duam apo nuk i plotësojnë kushtet, por ne si qytetarë nga qeveria e Kosovës jemi lënë popull pa identitet. Ishin vetëm palestinezët sikur ne, por edhe atyre ju bëri zgjidhje UE-ni”, thotë Mehmeti.

Sipas tij, arsyeja e vetme është se nga 10 kriteret që kërkohen për tu pajisur në Kosovë me shtetësi, 9 prej tyre i plotësojnë e vetëm një nuk munden, e ajo është ‘’pasaporta legale’’ nga Serbia.

Serbia nuk ua jep këtë, madje kanë fakte-vërtetime nga gjykata e policia Serbisë, me të cilat dëshmojnë se shteti serb, nuk ua jep dokumente dhe nuk kanë letërnjoftim ose pasaportë. Nuk ua jep shtetësinë refugjatëve të dëbuar, e as atyre që sot nuk jetojnë në Serbi.

“Se çka vepron Serbia nuk është për çudi. Madje nuk habitemi aspak me këtë, jemi mësuar me diktaturën politike të saj. Mirëpo, të trajtohemi njëjtë si në Serbi ashtu edhe në Kosovë, kjo nuk na duket normale. Jo pse ligjin nuk mund ta rregullojnë në Kosovë, ngase për interesa shumë të ulëta po e ndryshojnë kur po donë, por na vije keq se ky vend është mosmirënjohës ndaj nesh dhe na trajton njëjtë si shteti serb”, thotë Mehmeti i Vatrës.

Sipas tij, serbët në Kosovë kanë më shumë të drejta se sa në Serbi. “Ne nuk kemi të drejta as në Kosovë e as në Serbi. Kinezët dhe afrikanët kanë të drejta më shumë se ne. Atyre brenda një viti iu sigurohen krejt dokumentet pasaporta dhe letërnjoftimi, ne kemi qindra dëshmi për ekzistimin tonë 18 vjeçar këtu, e shteti nuk na jep asnjë dokument. Në Gjermani e Sh.B.A. fitohet shtetësia më lehtë se në Kosovë, thotë tutje Mehmeti.

Si luginas, kanë mbetur të huaj në Kosovë e të huaj në Serbi. Nuk janë duke kërkuar investim ekonomik e jetë më të mirë. Janë duke kërkuar tani e 18 vite vetëm identitet!

“Policia kur na ndalon në rrugë, nuk kemi me çka ta dëshmojmë identitetin tonë, askund nuk ekziston informatë për ne. Dikush nga ne edhe nëse kryen krim nuk mund të zbulohet se kush është. Ne kemi investuar në këtë vend qe 18 vite. Shteti na rrjep pare për taksa e tatime por, ne nuk mund të shkollohemi, mjekohemi, e të zhvillohemi pa një letërnjoftim ose pasaportë”, thotë Mehmeit.

Sipas tij, prindërit e tyre kanë punuar 20-30 vite dhe sot nuk mund të marrin pension. Shumë veteran të UÇK-së nuk kanë mundur të regjistrohen pa letërnjoftim, atyre ju kërkohet nga ‘’zyra për të huajt’’ dëshmi se nuk janë të përndjekur në Serbi, imagjino?!

Njerëzit vdesin e nuk mund t’i varrosin pa dëshmuar së paku 2 persona për identitetin e tij. Nuk kanë si të regjistrohen në entin për punësim. Studentët nuk mund të diplomojnë. Ata që martohen nuk mund të lidhin kurorë. Gjyshërit e gjyshet e tyre nuk mund të marrin pension. Nuk mund ta bëjnë një jetë normale si çdo qytetarë tjetër në Kosovë.

Krejt kjo si rezultat i politikës refuzuese që e bënë qeveria aktuale dhe qeveritë e më hershme në këtë vend. Duke premtuar gjatë fushatave elektorale e asnjëherë duke mos e zgjidhur këtë problem.

“Nuk mund të presim më, qytetarët tanë çdo ditë janë duke shprehur pakënaqësinë dhe gatishmërinë për protestë, por jo çfarëdo proteste, protestë që nuk do të ndalet me 1 orë, javë apo muaj. Nëse shteti nuk reagon ta zgjidhë njëherë e mirë këtë problem, do të bëhet pengesë për liberalizimin e vizave dhe integrimin në Evropë”, thotë zëdhënësi i Vatrës.

Mehmeti thotë se kanë kontribuar si në kohë lufte, ashtu edhe sot për lirinë, pavarësinë dhe ndërtimin e këtij vendi, nuk janë të huaj dhe nuk meritojnë të trajtohen si të tillë./2lonline/