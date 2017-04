Nëpër qytetet e Serbisë përsëri kanë arritur “kurthat libaneze”, mekanizma këto që me ndihmën e të cilët hajdutët vetëm për një minutë mund ti nxjerrin të gjitha paratë nga llogaria bankare.

Vjedhja funksionin në atë mënyrë kështu: hajdutët instalojnë sistemin në bankomat natën në vendin ku vendoset kartela e bankës dhe menjëherë si ta vendosni ju kartelën në bankomat mi tërheq paratë, ajo “kopjohet” me ndihmën e një sistemi softverik, ndërsa nga ana tjetër me anë të kamerës ju shofin se çfarë PIN kemi shenuar. Pas kësaj, hajdutët krijonë kartelë identike me të juajën me të cilën pa pengesë mund të nxjerrin paratë nga llogaria bankare.

Nuk ekziston asnjë shansë që ne të vërejmë se në bankomat është e vendosur një sistem i tillë, pasi ajo vendoset që ne mos ta shohim.

Ekspertët thonë se ky aparat për vjedhje të parave është kthyer përsëri. Ky sistem përdoret më së shumti nga Bullgarë./presheva.com/