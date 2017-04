Organizata për kulturë fizike në Preshevë në kuadër të aktiviteteve sportive organizon turnir në futboll të vogël ku do të mbahet në stadiumin e qytetit në Preshevë. O.K.F. lajmëron ,( njofton) të gjithë dashamirët e lojës së futbollit që nga data 25.04.2017 fillon paraqitja e ekipeve, deri më datën 09.05.2017 e Martë. Hedhja e shortit bëhet 09.05.2017. e Martë në zyret e OKF-së ora 15:00. Turniri fillon më datën 10.05.2017 e mërkuren. Paraqitja e ekipeve bëhet në zyren e OKF-së . Ekipi numëron 10 lojtarë , loja zhvillohet në formacion 1+4.Lojërat zhvillohen me sistem eliminimi. Lusim gjitha ekipet që do të paraqiten në këtë turnir ti dorëzojn listat e lojëtarëve . Pagesa për ekip është 2500 din.

Kërkojmë që të gjithë pjesëmarresit e këtij turniri t’i përmbahen rregullave të futsallit. (RREGULLOREN E OKF-se)

Nga mjetet e tubuara per pjesmarrje do të sigurohen kupat dhe medaljet ,kurse mjetet e mbetura do të ndahen në këtë menyrë

1.Vendi i pare – 50% 2. Vendi I dyte- 30% 3.Vendi i trete – 20%

Me respekt nga Këshilli Organizativ i OKF-së.