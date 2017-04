Kujtim

Në përvjetorin e tretë të vdekjes të atdhetarit, humanistit dhe patriotit preshevarë Kadri Rexhepi

– NË DERENTIGEN TË ZVICRËS E PASHË KADRIUN –

Një kujtim i herëshëm më këthen mendjen gati tridhjet vite më parë, në ato kohë të pasigurta e vrasëse për shqiptarët e trevave tona. Vërdallë shkonin të rinjtë, poshtë e lartë, duke kërkuar punë e strehim të përkohshëm në botën e perëndimit. Edhe unë, sikur shumë intelektual shqiptarë, në ato kohë, u nisa rrugës së mërgimit. I përcjellur nga një shok i vjetër i cili poashtu, sikur unë ishte I pushuar nga puna mbrrimë në Zvicërën madhështore. Aty ku kishim menduar se do të gjenim strehim dhe ndihmë tjetër rreth punësimit të përkohshëm nuk na doli ashtu si planifikuam. Një natë bëmë gjumë tek një atëdhetar në një fshat të vogël e të nesërmen ndrruam vendin.

Ishtë një mëngjes vjeshte me qiell të këthjellët dhe rreze të këndëshme të diellit të kuqrremta në horizont të lindjes. Nga një veturë që posa hyri në oborr të shtëpis dolën tre djem të rinjë të panjohur deri më atëherë. Pasi që u përshëndetëm përzemërsisht, ashtu si bëjnë të gjithë mërgimtarët, pa humbë kohë hymë në veturë dhe ikëm në një drejtim tjetër. Gjatë rrugës në bisedë që bënim, kuptova se njëri nga ata ishte kryesori. Quhej Kadri, Kadri Rexhepi, nga Rainca e Preshevës. Një djalosh i qetë, shumë i matur në bisedë. Të linte përshtypje se kishte diçka që e mundonte në shpirtin e vet. Pakës thatanik dhe morbid, por nuk ishte ashtu. Më vonë pashë se në brendinë e tij fshihej një energji e madhe dhe e çuditshme. Edhe pse jo me një shkollim të lartë që kishte mundë të marrë gjatë moshës së rinisë posedontë një njohuri diturije të përgjithshëme. Kuptohej se atë e kishte arritur duke lexuar vepra të ndryshme të shkrimtarëve shqiptar dhe atyre klasik botërorë. Për këtë që e them dëshmonte rafti i mbushur me libra të ndryshme në banesën e tij ku unë dhe shoku im gjetëm strehim.

Ne, në mëngjes mbrrimë në fshatin e bukur Derentigen ku banonte Kadriu me të vllanë, në një shtëpi të vjetër në periferi të fshatit. Në mbrëmje shtëpia u mbush me djem të rinj të cilët këtheheshin nga puna. Atyre Kadriu i kishte siguruar strehim të përkohshëm. Gati se të gjithë ata nuk ishin të farefisit të tij, por hallegji të takuar në rrugë sikur shumë djem shqiptar që marrin rrugën e rënd të mërgimit.

Aty gjatë bisedës së gjatë që bëm, kuptova se Kadriu ishtë një humanist i madh. Një njeri i cili shumë herët i kishte kuptuar vuajtjet e popullit shqiptar. Edhe ai erdhi një ditë më parë, këtu në Zvicërr si i panjohur dhe pa strehim. Në bisedat e shpeshta që i bënim ditëve në vijim gjatë qëndrimit tim në Zvicërr kam pëlqyer sidomos reminishencat, fjalët dhe mendimet e lidhura për fëmirinë e hershme në skamëri e që me pak ndihmë don t’i përkujtoi në ditët e sotme. Atëherë një përditshmëri e rënd e skamërisë e dokumentonte, në përgjithësi tek shqiptarët e që rinisej çdo ditë e njejt si një lojë e pafund e vazhdueshme. Eshta që të rinjtë e kohës sime në ato kushte të vështira e të rënda u kalitëm në njerëz punëtorë dhe të ndershëm. Në Zvicër sot shqiptarët gëzojnë reputacion si punëtorë të mirë dhe besnik me përjashtim të disave që mendojnë të pasurohen duke u marrë me punë të pandershme. Jashtëzakonisht më pëlqeu te mendimi i tij i cili ishtë për një botë të civilizuar me kulturë të lartë e jetë të mirë. Shpeshherë përsëritëte një mendim të bukur “Njerëzit një mijë herë më tepër punojnë për të fituar dobi material sesa atë shpirtërore, me gjithqë më e sigurt është se fatin tonë e bënë ajo që jemi, e jo ajo që kemi”.

Kadriu ishtë një njeri distinktiv i dalluar dhe shumë i pranueshëm në shoqëri. Atë herët e kishte kalitur jeta e rënd në mërgim. Buka dhe drita e lirisë për të çmoheshin mbi të gjitha. Ai thoshte: “Të jesh shqiptar në botën e perëndimit e të arrishë suksese me punën që bënë është vështirë në ditën e sotme”. Atë, si kuptova në biseda të përditëshme, shpesh e bezdisnin gjërat e thjeshta të jetës; thashethemat e njerëzve e sidomos sjellja e disa të rinjëve tonë që pak punojnë dhe pak lëvizin në drejtim të ardhmërisë më të pasur, më të ndritëshme të jetës dhe kulturës shqiptare. Të tilla fjalë të bukura dhe ide të larta sikur që i flitëte Kadriu unë kamë hasur vetëm tek njerëzit me vlera të larta kombëtare e kulturore. Intelegjenca e tij e lartë dhe vetëdija e kulluar nxirrte më të mirën dhe më të bukurën nga jeta e kohës së sotme që jetojmë. Të punosh gjithmonë punë të rënda fizike dhe në ditët e lira të miresh me aktivitete të çështjes kombtare nëpër vende të ndryshme të Zvicrës nuk është lehtë. Të gjitha këto ai i kryente me një vigjilencë dhe vullnet të denjë. Puna dhe jeta me një ritëm të shpejtuar shpeshherë e këthenin mbrapa që të kujtoi ditët e hershme të fëmirisë dhe bukën e gojës, të fituar me mundime të mëdha. Kujtimet për prindërit e smuar të lanun në fshat në kohën më të bukur të rinisë, oborrin e shtëpisë në lagjen skaj lumit të thatë e lojnat e fëmirisë së hershme i mbante të freskëta e të paharrueshme. Kadriu që e njoha unë, nuk ishte njeri që lundronte me iluzionet e veta në horizontet e veta të kota që treten shpejt, por me vizionin e tij që kishte zgjidhte rrugën e drejt e të qëndrueshme që sillte rezultate të mira dhe të dobishme për shoqërinë shqiptare.

Akrepat e orës së tij që filluan nga zero gjithmonë ishin në lëvizje dhe nuk ndalen dot në punën e tyre. Kështu shpeshherë, në fjalorin e tij të këndëshëm, dalëshin fjalë thumbuese që me refleksin e tyre të godisnin ndërgjegjen, por këthjellin trurin dhe horizontet me efekt pozitiv që të shtyen të mendosh për vehten dhe të ardhëmen e kombit. Për atë, i vetmi ishte atëdheu i tij i bukur, i vuajtur me shekuj nga armiqët shekullor që kurrë s’na u hoqën qafe. Dhe ashtu duke më shiquar, më bënte pyetje: – Edhe sa do të zgjasë vetdisimi kthjellues i popullit tonë të vuajtur. Deri kurë do të shohim sqena rrënqethëse të varfërisë në përditëshmërinë e sotme shqiptare? –

Kadriu s’është në këtë botë. E këto ditë u bënë tre vjet nga vdekja e tij e herëshme. Kujtimet për te më ngacmonin etjen e shkrimit për tema të veçanta. Edhe pse kaluan shumë kohë nga ai takim i herëshëm, (e tani unë rrumbullakova do vjet duke kaluar nëpër trrikullima të jetës) ende më janë të freskëta: bisedat, veprimet, organizimet e ndejave, e hapja e klubeve të shqiptarëve nëpër qytete të Zvicrës ku takoheshin mërgimtarët tanë. Për të gjitha këto meritori kryesor ishte Kadri Rexhepi.

Një mërgimtar, mik i vjetër i familjes sime pak para vdekjes ma kishte lënë për kujtim një orë xhepi e cila kishte pushuar të punoi. Akrepat e saj ishin ndalur qyshë para vdekjes së tij dhe koha më kurrë nuk ishte matur. Edhe ora e Kadriut u ndal të punoi por shembëlltyra e tij dhe vepra do të jenë gjithmon në kujtesat e mia.

Shkruan: Rexhep Rushiti