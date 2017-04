Kryeministri serb Aleksandar Vuçiq po qëndron sot në qytetin e Nishit dhe iu është përgjigjur gazetarëve për temat aktuale.

Duke folë për luginën e Preshevës dhe deklaratat e Jonuz Musliut, kryeministri Vuçiq ka thënë se “Pasi Jonuz Musliu ka thënë se edhe Vuçiqi e di se do të formohet Shqipëria e madhe, unë këtu dua të them me plot qetësi, ne e dim se është territori i ynë, kemi kushtetutën dhe secili mund të flas çka do që don, po asgjë nuk mund të bëj kundër kushtetutës së Serbisë” ka thënë kryeministri Vuçiq./presheva.com/