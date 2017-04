Këngëtari dhe klarinetisti preshevar Gjergj Presheva me albumin më të ri me këngë dashmash LIVE të kënduara dhe me klarinet nga Gjergj Presheva është me produksionin “Sharri” ndërsa aranzhmanet dhe solo sint janë nga Agron Kadriu dhe Emin Emini.

Albumi përmban gjithsejt 10 këngë.