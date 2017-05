Manchester Unite ka arritur marrëveshje me sulmuesin e Atletico Madridit, Antonie Griezmann

Sulmuesi francez, Antonie Griezmann ka arritur marrëveshje me Manchester Unitedin, ku do të përfitojë 280.000 funte në javë, shkruan The Sun.

Unitedi kështu do të paguaj klauzolën e lojtarit prej 110 milionë eurove, pasi nuk arriti marrëveshje me Atleticon.

Griezmann shpreson që Unitedi edicionin e ardhshëm do të luaj në Ligën e Kampionëve, në mënyrë që të mund të sjellin lojtarë të tjerë të mëdhenj.