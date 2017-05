Deputeti i LSDM-së, Muhamed Zekiri ka postuar foton e huliganit i cili ka sulmuar liderin e LR-PDSH-së, Ziadin Sela, njofton agjencia e lajmeve INA.

“Kjo bishe terroriste eshte pergjegjes per rrahjen e z.Ziadin Sela dhe kolegeve te tjere deputet, bashke me shoket e tij terrorist, patjeter do te japin llogari me heret apo me vone!!!

Shpetim per ta nuk do te kete!!!”, deklaroi Zeqiri.