Të vetëdijshëm për rolin dhe rëndësinë e diasporës sonë, Alternativa për Ndryshim këtë uikend do të vizitojë bashkatdhetarët tanë në Zvicër. Me 5 maj 2017 në hapësirat e Universitetit të Lozanës, ndërtesa Geopolis, Salla 2121, me fillim prej ora 18:00, Shqiprim Arifi do të prezantoj me ftesë prej Shoqatës së studentëve shqiptar në Universitetin e Lozanës, AEAUL (association des étudiants albanais à l’Université de Lausanne) në konferëncën e organizuar prej AEAUL me temën “Kthimi dhe puna në atdhe”.

Me 06 Maj 2017 ora 19:00h, do të mbahet një tubim me bashkatdhetarët tanë në Wagi Shopping, Restorant Saranda, Wagistr. 20, 8952 Schlieren ku do të prezantojnë Shqiprim Arifi dhe Armend Aliu bashk me Arbër Pajazitin nga dega e Alternativës në Bujanoc, ku do të flasin rreth zhvillimeve politike dhe shoqërore në Luginë të Preshevës, si dhe për rolin e diasporës sonë në proceset politikëbërëse dhe zhvillimin ekonomik në Luginë.

Planet dhe vizioni i Alternativës për Ndryshim do të prezantohen edhe më 7 maj, me fillim prej ora 17:00, në lokalin “Laser”, në Balgach, Industrie Wegen 18 kantoni St. Gallen.

Pjesëmarrja e bashkatdhetarëve tanë, nënkupton një kontribut shtesë në përmirsimin dhe zhvillimin e atdheut tonë!

Sugjerimet dhe propozimet e juaja për një Preshevë dhe Bujanoc ndryshe do të jenë mëse të mirëseardhura, njofton Alternativa për ndryshim.