Kryetari i PDSh-së ishte mysafir në TV Aldi, dhe në pyetjen e gazetarit se si e vlersoni hapjen e zyrës për Diasporën në komunën e Preshevës, Ragmi Mustafa tha: “Diaspora ka pasë tretman të veçantë. Çfarë do të bëjnë me këtë zyre? Do ta mashtrojnë popullin? Mashtrimet e vazhdueshme që i bën zv kryetari i komunës Xhelal Mehmeti, me mashtrime ka ardhë në PVD, të cilin me mashtrime nuk e bënë as kryetar e as zëvendëd kryetar” ka thënë ai përcjell presheva.com.

“Me këto mashtrime dhe mashtrues ordiner që i bie nga Shqipëria dhe Jagodina, tash i bie antarë të shoqatës Fondi humanitar i Kosovës Lindore, shokë që sa kohë kanë punuar bashkë kurse janë mërgimtarë”.

Sipas Mustafës, ai nuk paragjykon se do të ketë lëvizje, duke dyshuar se ndonjëri nga bashkëatdhetarët do ti bie të holla atij për investime dhe menaxhime, siç ka bërë mashtrine me ndërtimit e shtëpive, duke thënë se mërgimtarët janë të vetëdijshëm për veprimet e tyre./presheva.com/