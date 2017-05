Sybille Clement është drejtoreshë në Jahnschule në Bonn. Shkolla fillore numëron rreth 280 nxënëse dhe nxënës, midis tyre janë 25 fëmijë refugjatësh, të cilët kanë ardhur para pak kohësh në Gjermani dhe që duhet ta mësojnë nga zero gjuhën gjermane.

Numri i mësuesve të kualifikuar ka mbetur i njëjtë, megjithë sfidat e reja. Personeli mësimor arrin ta përballojë mësimin e përditshëm, sepse mund të shfrytëzojë përvojën e vjetër dhe mësuesit kuptohen mirë me njëri-tjetrin. Edhe fëmijë me origjinë migranti japin kontributin e tyre. “Ne kemi shumë fëmijë, që janë nga familje me origjinë arabe ose kurde, të cilat u shpjegojnë të rinjve gjërat më të rëndësishme. Kështu fëmijët ndihen më pak të huaj këtu, në dallim nga një shkollë, ku shumica e fëmijëve rritet vetëm me gjermanisht si gjuhë dhe kur vetëm paraardhësit i kanë gjermanë”, shpjegon Sibylle Clement, shkruan deutsche welle.

Aktualisht, në Gjermani ndjekin shkollimin 11 milionë nxënëse dhe nxënës. Numri i fëmijëve që duhet të shkojnë në shkollë pati rënë vazhdimisht që prej vitit 2001 – por vërshimi i rreth 325.000 fëmijëve të refugjatëve që prej vitit 2015 ka bërë që numri të rritet sërish – me rreth 0,3 përqind. Janë nevojat e posaçme të fëmijëve refugjatë, të cilat e vënë sistemin arsimor gjerman para sfidave të reja.

Një numër i madh shkollash kanë ngritur të ashtuquajtura klasa mirëseardhjeje, pra klasa të diferencuara për fëmijë dhe të rinj. Këtu synohet që fëmijët të mësojnë më parë gjuhën gjermane, për të ndjekur më pas mësimin normal. Krahas mësimit të gjuhës, në program janë edhe gjimnastika, muzika dhe arti. Megjithatë, fëmijët e vegjël mësojnë këtu me refugjatë shumë më të mëdhenj në moshë; dallimet në moshë dhe dijet e shkollës nuk janë të njëjta.

“Por që kur është pakësuar dukshëm numri i imigrimeve, qetësia është më e madhe për të parë më me vëmendje dhe për të vendosur, se për cilën formë shkolle kanë nevojë fëmijët që vijnë tek ne”, thotë Udo Beckmann, Kryetar Federal i Shoqatës Arsimi dhe Edukimi (VBE). Por, megjithë pakësimin e numrit të migrantëve të rinj, Beckman thotë se “situata në shkolla nuk është si duhet të ishte. Burimet njerëzore nuk janë siç ishin. ” Prej vitesh vendet e punës të mësuesve që dalin në pension mbeten vakante.”

Kualifikimet dhe trajnimet

Të gjesh mësues të rinj është njëra sfidë, ofrimi i kualifikimeve të përshtatshme për mësuesit që janë është sfida tjetër. Marlis Tepe, Kryetare Federale e Sindikatës Edukim dhe Shkencë, thotë se mësuesit duhet të përgatiten më mirë për punën me fëmijët e refugjatëve. “Ata duhet të dinë diçka për vendet e origjinës së fëmijëve dhe për pedagogjinë e traumave. Dhe ata duhet të merren me tema ndërkulturore.” Për mendimin e saj kjo bëhet shumë pak. “Ofrohen shumë pak kualifikime”, thotë ajo.